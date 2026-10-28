صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات

  • پاکستان
وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات

اسلام آباد (اے پی پی)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے کویت نیول فورس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل سیف الحملان نے ملاقات کی۔

وزارت دفاع کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور کویت کے درمیان دوطرفہ تعلقات، دفاعی و بحری تعاون، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور دفاعی شعبے میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak