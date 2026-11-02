پشاور ،شادی کی تقریبات میں ہوا ئی فائرنگ ،6دولہوں سمیت 10افراد گرفتار
پشاور(این این آئی)شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ پر پولیس نے 6 دولہوں سمیت دس افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ کے خلاف کارروائیاں تھانہ ریگی، مچنی گیٹ، تہکال، پشتخرہ اور ناصر باغ میں کی گئیں، گرفتار افراد سے اسلحہ بھی برآمدکرلیا گیا۔
شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ پر پولیس نے 6 دولہوں سمیت دس افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ کے خلاف کارروائیاں تھانہ ریگی، مچنی گیٹ، تہکال، پشتخرہ اور ناصر باغ میں کی گئیں، گرفتار افراد سے اسلحہ بھی برآمدکرلیا گیا۔
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