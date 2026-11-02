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پاکستان میں رواں برس کا آٹھواں پولیو کیس خیبر پختونخوا سے رپورٹ

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پاکستان میں رواں برس کا آٹھواں پولیو کیس خیبر پختونخوا سے رپورٹ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں رواں برس کا آٹھواں پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں13 ماہ کی بچی میں سامنے آیا ہے ۔نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے مطابق 8 پولیو کیسز میں سے 6 خیبر پختونخوا اور 2 سندھ سے سامنے آئے ہیں۔

نیشنل ای او سی کے مطابق پولیو ایک لاعلاج مرض ہے تاہم ویکسین کے ذریعے اس سے بچاؤ ممکن ہے ، ملک بھر کے 97 منتخب اضلاع میں انسدادِ پولیو کی خصوصی مہم آج سے 8 نومبر تک جاری رہے گی جس میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 2 کروڑ  40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے  بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔

 

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