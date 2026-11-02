صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی گلگت بلتستان پر خصوصی ملی نغمہ ’’شان پاکستان ‘‘جاری

  • پاکستان
یوم آزادی گلگت بلتستان پر خصوصی ملی نغمہ ’’شان پاکستان ‘‘جاری

ملی نغمہ جی بی کے عوام کی پاکستان سے گہری وابستگی کا عکاس ،آ ئی ایس پی آر

راولپنڈی(آن لائن)گلگت بلتستان کا یوم آزادی گزشتہ روز جوش و خروش سے منایا گیا،اس موقع پر آئی ایس پی آر نے خصوصی ملی نغمہ شان پاکستان جاری کیا ہے ۔ آ ئی ایس پی آر کے مطابق ملی نغمہ گلگت بلتستان کے عوام کی پاکستان سے عقیدت، قومی تشخص اور گہری دلی وابستگی کا عکاس ہے ۔شاندار نغمہ میں گلگت بلتستان کی تاریخی جدوجہد اور پاکستان سے جڑے فخر و اعزاز کے جذبات اجاگر کیے گئے ۔وطن کی سربلندی، قومی اتحاد اور پاکستان کے روشن مستقبل کا پیغام دل کو چھو لینے والے کلام کا نمایاں حصہ ہے ۔ آئی ایس پی آر کا جاری کردہ پُراثر ملی نغمہ گلگت بلتستان کی تاریخی اہمیت اور قومی جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

منال خان کی بیٹے کی سالگرہ ،خصوصی اہتمام ،تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر

جویریہ جمشیدنے شادی کرلی ،نکاح کی سادہ پروقار تقریب

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ایک اور ویڈیو مداحوں کی توجہ کامرکز

مہنگائی نے گھر،گاڑی خریدنے کا خواب مشکل بنادیا :پریشے

احتجاج پر اختلاف ، ابھیجیت دیپکے نے دلجیت دوسانجھ سے معافی مانگ لی

شاہ رخ اور امیتابھ نے میری اداکاری کی نقل کی:خواجہ سلیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak