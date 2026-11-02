صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا کا دامن صاف ہے تو کارروائی کا سامنا کریں:خواجہ آصف

  • پاکستان
مولانا کا دامن صاف ہے تو کارروائی کا سامنا کریں:خواجہ آصف

جے یو آئی کا یہ کہنا کہ گورنر راج میں کبھی حصہ نہیں مانگا معصومیت کا اظہار سیاست دانوں پر اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں :وزیر دفاع، انٹرویو

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کا یہ کہنا معصومیت کا اظہار ہے کہ انہوں نے گورنر راج میں کبھی حصہ نہیں مانگا۔ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن سے پہلے بھی  اختلافات رہے ہیں لیکن اس نہج پر نہیں پہنچے ، مولانا فضل الرحمن کو فوری رد عمل نہیں دینا چاہتا تھا۔خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میرے مولانا سے اچھے مراسم ہیں، میری ذات پر حملہ مسئلہ نہیں لیکن مولانا حکومت کی ساکھ پر حملہ کر رہے تھے اگر مولانا فضل الرحمن کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے خلاف شروع ہونے والی کارروائی کا سامنا کریں۔انہوں نے کہاکہ سیاست دانوں پر اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں ، نواز اور شہبازشریف بھی اس وقت سے گزرے ہیں، ہم سب نے ان حالات کو پہلے بھی بھگتا آئندہ بھی بھگتیں گے ۔خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال میں کرپشن عروج پر پہنچی ،ترقیاتی فنڈ کیلئے بڑی رقم لی جاتی تھی جو جیبوں میں جاتی تھی، پی ٹی آئی میں کئی گروپس ہیں، ہر گروپ ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کاٹن زونز میں گنے کی کاشت، نئی شوگر ملز پر پابندی کا مطالبہ

نئے میثاق کی تشکیل پر پیشرفت کی جائے ، اشرف بھٹی

پنک ٹوبر 2026، این بی پی کی بریسٹ کینسر آگاہی مہم

پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت منوا رہا ہے ،میاں کاشف

نمائش نے توقعات سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں،کارپٹ مینو فیکچررز

کوئٹہ میں موصول ہونے والے ہائی بلز کی وضاحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak