صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا میں امن و ترقی کیلئے وفاق کا تعاون ناگزیر،فیصل کنڈی

  • پاکستان
پختونخوا میں امن و ترقی کیلئے وفاق کا تعاون ناگزیر،فیصل کنڈی

صوبہ دہشت گردوں کے ہاتھ جا رہا تھا، وفاق کومجبورا ً ایمرجنسی لگانا پڑی پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا آؤ ملکر صوبے کا مقدمہ لڑتے ہیں،تقریب سے خطاب

 پشاور (دنیا نیوز) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں امن و ترقی کیلئے وفاق کا تعاون ناگزیر ہے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا صوبے نے طویل عرصے تک دہشت گردی اور بدامنی کا سامنا کیا ہے ، پیپلزپارٹی کے دور میں سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا گیا اور سوات کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا۔ سابق نااہل قیادت ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کرتی تھی۔ ہمارا صوبہ ہاتھ سے نکل کر دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا، وفاقی حکومت کو مجبورا ً ایمرجنسی لگانا پڑی۔ پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا کہ آئیں مل کر وفاق سے صوبے کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ صوبے میں دہشتگردوں کے خلاف کارروائیوں کے لئے وفاق نے کئی بار ان سے بات چیت کی کوشش کی ، بڑی مشکل سے جب مذاکرات کامیاب ہونے کے مرحلے میں تھے تو نااہل وزیر اعلی ٰنے اس میں بھی رکاوٹ ڈال لی جس کے بعد وفاق نے مجبورا ًصوبے میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عرفی جاوید نے 13ہزار چوڑیوں سے تیار20کلو وزنی لباس پہن لیا

مختصر لباس کیساتھ دوپٹہ ،متھیرا پرتنقید کے وار ہونے لگے

کوئی نشہ نہیں کرتی ،11سال کی عمر سے آفرز ٹھکرارہی ہوں :ڈیفنی کین

سارہ کوبڑے خاندان کی خواہش،شوہرکو انکی صحت کی فکر

ڈرامے میں کردار25کئے ،معاوضہ ایک کردارکاملا:حنا دل پذیر

کترینہ نے کامیابیوں کو والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ قراردیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak