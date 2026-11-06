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مولانا فضل الرحمن کے پاس کھرب پتیوں جیسی ہر سہولت : طلال

  • پاکستان
مولانا فضل الرحمن کے پاس کھرب پتیوں جیسی ہر سہولت : طلال

تجاوزات کیخلاف ڈیڑھ سال سے کارروائی جاری،سیاست کی نذرکر کے زیادتی کی یہ نہیں ہوسکتا آپکے پاس چند نوجوان ہیں تو ریاست کو للکاریں،رانا ثنا کا بیان ذاتی رائے

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے پاس ہر وہ سہولت ہے جو کسی کھرب پتی کے پاس ہوتی ہے، تجاوزات سے متعلق نوٹس کا تعلق مولانا فضل الرحمن کی سیاست سے نہیں ہے ،ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف ڈیڑھ سال سے کارروائی جاری ہے ، ہم نے سب سے پہلے پوش علاقوں میں تجاوزات ختم کرنا شروع کیں، مولانا کے گھرکے قریب ہر دوسرے گھر سے تجاوزات ختم کی گئیں۔ تجاوزات کا دفاع اور اس کو سیاست کی نذرکرکے مولانا نے زیادتی کی، یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ کے پاس چند نوجوان ہیں تو آپ ریاست کو للکاریں۔ مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے رانا ثنا اللہ کا بیان ان کی ذاتی رائے ہوسکتی۔

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