ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز احمد بٹر پریزائیڈنگ آفیسر لیبر کورٹ ڈی آئی خا ن تعینات
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز احمد بٹر کوپریزائیڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان تعینات کردیا گیا، ان کی خدمات حکومت پنجاب کے سپرد کردی گئیں۔
چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز احمد بٹر کوپریزائیڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان تعینات کردیا گیا، ان کی خدمات حکومت پنجاب کے سپرد کردی گئیں۔
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