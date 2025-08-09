صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور فور ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تاریخوں میں تبدیلی

  • کھیلوں کی دنیا
اوور فور ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تاریخوں میں تبدیلی

کراچی (سپورٹس ڈیسک) آئی ایم سی اوور فور ٹی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔

آئی ایم سی اوور فور ٹی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کی تفصیلات ایک اہم اجلاس میں طے کی گئیں، پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین فواد اعجاز خان کے مطابق یہ فیصلہ نیشنل گیمز کے باعث کیا گیا ہے جو اس سے قبل اس کا انعقاد یکم سے 13 دسمبر 2025 تک طے کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی وی سی اے نے کہا کہ ہمارا ٹورنامنٹ ابتدائی طور پر یکم سے 13 دسمبر تک شیڈول تھا مگر ایک ہی وقت میں 2 بڑے ایونٹس کے انعقاد سے حکومت سندھ کو سکیورٹی اور لاجسٹک کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak