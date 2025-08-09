صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
عالمی گیمز،قومی سکواش کھلاڑی نور زماں نے میدان مار لیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)عالمی گیمز 2025 میں پاکستان نے عمدہ آغاز کردیا۔موصولہ اطلاعات کے مطابق چین کے شہر چینگ ڈو میں شروع ہونے والے۔۔۔

 12 ویں عالمی گیمز کے سکواش ٹورنامنٹ میں عالمی انڈر 23 نور زماں نے اپنا پہلا میچ بآسانی جیت لیا۔نور زماں نے مدمقابل میزبان کھلاڑی چن ہائی سونگ کو 0-3 سے قابو کرکے پراگلے راؤنڈ میں جگہ بنالی۔نور زماں نے پہلا گیم 2-11 سے جیتنے کے بعد دوسرے گیم میں اسی سکور سے کامیابی پائی اور تیسرے گیم میں کوئی پوائنٹ کھوئے بغیر 0-11 سے فتح کو گلے لگالیا۔

 

