برینڈن ٹیلر کا 21ویں صدی کا طویل کرکٹ کیریئر
ہرارے (سپورٹس ڈیسک)سابق زمبابوین کپتان برینڈن ٹیلر نے ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کے ساتھ 21 ویں صدی میں طویل کیریئر کا ریکارڈ توڑ دیا۔
39سالہ ٹیلر میچ فکسنگ کے جرم میں پابندی کی وجہ سے 4 برس بعد نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کی صورت میں ٹیم میں واپس لوٹے ، 2005 کے بعد پہلی بار انہوں نے بیٹنگ اوپن کی اور جیکب ڈفی کو باونڈری جڑ کر ابتدائی رنز رجسٹر کرائے ۔برینڈن ٹیلر رواں صدی میں ڈیبیو کرنے والے کرکٹرز میں اب سب سے طویل کیریئر رکھنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، انہوں نے طوالت کے لحاظ سے جیمز اینڈرسن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 6 مئی 2004 میں ڈیبیو کرنے والے برینڈن ٹیلر کی کھیل میں دوبارہ انٹری سے ان کا کیریئر اب 21 برس 3 ماہ سے تجاوز کر گیا ہے ۔ سابق انگلش پیسر اینڈرسن کا کیریئر رواں صدی میں 21 برس اور 51 دن تک محیط رہا۔ 1989 کے بعد سب سے طویل کیریئر کا ریکارڈ سچن ٹنڈولکر کے پاس ہے جنہوں نے 24 برس اور ایک دن کے دوران 200 ٹیسٹ میچز کھیلے ۔مجموعی طور پر تاریخ کا سب سے بڑا کیریئر انگلینڈ کے ولفریڈ رہوڈز کا رہا جو 30 برس اور 315 دنوں پر محیط تھا۔