صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر اعظم کو سعید انور اور کوہلی کا ریکارڈ توڑنے کیلئے ایک سنچری درکار

  • کھیلوں کی دنیا
بابر اعظم کو سعید انور اور کوہلی کا ریکارڈ توڑنے کیلئے ایک سنچری درکار

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بابراعظم ایک روزہ کرکٹ میں لیجنڈری اوپنر سعید انور کا پاکستان کیلئے سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں۔

سعید انور نے 247 میچز اور 244 اننگز میں 20 سنچریاں بنائی تھیں جبکہ بابراعظم اب تک132 میچز اور 129اننگز میں 19 سنچریاں سکور کرچکے ہیں۔بابراعظم نہ صرف سعید انور کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں بلکہ وہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں 20 سنچریاں بنانے والے دوسرے تیز ترین کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں۔اگر وہ اگلی تین اننگز میں ایک اور سنچری سکور کر لیتے ہیں تو وہ بھارتی سٹار ویرات کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے ، جنہوں نے 133 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ویوز کی دوڑ، پاکستانی انفلوئنسر نے مہنگی گاڑی توڑ دی

برطانیہ:1937کا افسانوی ناول حیرت انگیز قیمت میں نیلام

دریائے شکاگو میں 82ہزار ربڑ کی بطخوں کی ریس

دلہا دلہن نے مہمانوں کیلئے 1 ہزار ڈالر کا ٹکٹ رکھ دیا

زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak