صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار،نئی تحقیق

  • عجائب دنیا
چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار،نئی تحقیق

نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)گالی گلوچ کرنا معاشرتی اعتبار سے ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے لیکن تازہ ترین تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گالیاں بکنا لوگوں کے لیے فوائد رکھتا ہے ۔۔

جرنل امیریکن سائیکولوجسٹ میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گالی گلوچ ایک ایسا ‘کیلوری نیوٹرل’ طریقہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کی جسمانی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں کرنے میں مدد دے سکتا ہے ۔یہ طریقہ لوگوں کو اپنی ذہنی رکاوٹوں کو عبور کرنے اور زیادہ محنت کرنے میں مدد دیتا ہے ۔تحقیق کے مصنف ڈاکٹر رچرڈ سٹیفنز کا کہنا تھا کہ کئی صورتحال میں لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر پوری جان لگانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں۔تحقیقات کے نمونے مختصر وقت کے ہیں، اس کے ساتھ ہی نوجوان اورمغربی کلچر تک محدود ہیں، لہٰذا عالمی معاشروں پر عائد نہیں۔ یہ صرف مختصر لیب ٹاسکس پر مبنی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جیف لینڈری گرین لینڈ کیلئے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر

صدر کادورہ عراق ، زیاراتِ مقدسہ پر حاضری،امت کیلئے دعائیں

آسٹریلوی وزیر اعظم نے معافی مانگ لی

7اکتوبر حملہ:اسرائیل کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنیکا اعلان

روسی جنرل بم دھماکے میں ہلاک

بنگلہ دیش نے نئی دہلی میں ویزا سروس معطل کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak