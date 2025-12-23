چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار،نئی تحقیق
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)گالی گلوچ کرنا معاشرتی اعتبار سے ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے لیکن تازہ ترین تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گالیاں بکنا لوگوں کے لیے فوائد رکھتا ہے ۔۔
جرنل امیریکن سائیکولوجسٹ میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گالی گلوچ ایک ایسا ‘کیلوری نیوٹرل’ طریقہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کی جسمانی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں کرنے میں مدد دے سکتا ہے ۔یہ طریقہ لوگوں کو اپنی ذہنی رکاوٹوں کو عبور کرنے اور زیادہ محنت کرنے میں مدد دیتا ہے ۔تحقیق کے مصنف ڈاکٹر رچرڈ سٹیفنز کا کہنا تھا کہ کئی صورتحال میں لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر پوری جان لگانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں۔تحقیقات کے نمونے مختصر وقت کے ہیں، اس کے ساتھ ہی نوجوان اورمغربی کلچر تک محدود ہیں، لہٰذا عالمی معاشروں پر عائد نہیں۔ یہ صرف مختصر لیب ٹاسکس پر مبنی ہیں۔