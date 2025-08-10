پاکستان فٹبال فیڈریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا فائنل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال فیڈریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا فائنل کرلیا گیا۔پی ایف ایف نے پندرہ نکاتی ایجنڈہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کو بھیج دیا۔۔۔
ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں صدر محسن گیلانی اراکین کو فیفا اور اے ایف سی سے ملاقات پر بریفنگ د ینگے ، ذرائع کے مطابق پاکستان فٹبال فیڈریشن کے نئے لوگو کا ڈیزائن بھی اجلاس میں زیر غور آئے گا ، ایجنڈے میں فرنچائز لیگ، پریمیئر لیگ اور چیلنج کپ کے آغاز پر بات بھی شامل ہے ، پاکستان فٹبال فیڈریشن کے نئے بیک اکاؤنٹس کھولنے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے ۔اس کے علاوہ پی ایف ایف آئین کے مطابق مختلف کمیٹیوں کی تشکیل بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہے ، پاکستان فٹبال فیڈریشن کے بجٹ کی منظوری بھی ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں ہوگی۔اجلاس میں پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی سے ریکارڈ کی وصولی بھی ہوگی۔