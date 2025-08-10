صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر اسماعیل پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر

  • کھیلوں کی دنیا
ناصر اسماعیل پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال فیڈریشن نے انڈر 17 اور فٹسال ٹیم کے کوچنگ سٹاف فائنل کرلیے ،ناصر اسماعیل پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔۔۔

 ان کے نام کی منظوری دیدی گئی ہے ۔شاداب اور عیسی خان انڈر 17 ٹیم کے اسسٹنٹ کوچز کے عہدے پر فائنل ہوئے ہیں۔خرم شہزاد کو پاکستان انڈر 17 ٹیم کا گول کیپنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے ۔سخاوت علی کو پاکستان فٹسال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ہاشم خان اور شاہ رخ خٹک بھی فٹسال ٹیم کے کوچنگ سٹاف میں شامل ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ویوز کی دوڑ، پاکستانی انفلوئنسر نے مہنگی گاڑی توڑ دی

برطانیہ:1937کا افسانوی ناول حیرت انگیز قیمت میں نیلام

دریائے شکاگو میں 82ہزار ربڑ کی بطخوں کی ریس

دلہا دلہن نے مہمانوں کیلئے 1 ہزار ڈالر کا ٹکٹ رکھ دیا

زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak