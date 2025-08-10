ناصر اسماعیل پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال فیڈریشن نے انڈر 17 اور فٹسال ٹیم کے کوچنگ سٹاف فائنل کرلیے ،ناصر اسماعیل پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔۔۔
ان کے نام کی منظوری دیدی گئی ہے ۔شاداب اور عیسی خان انڈر 17 ٹیم کے اسسٹنٹ کوچز کے عہدے پر فائنل ہوئے ہیں۔خرم شہزاد کو پاکستان انڈر 17 ٹیم کا گول کیپنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے ۔سخاوت علی کو پاکستان فٹسال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ہاشم خان اور شاہ رخ خٹک بھی فٹسال ٹیم کے کوچنگ سٹاف میں شامل ہونگے ۔