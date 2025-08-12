ورلڈ گیمز سنوکر،محمد آصف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے
بیجنگ (سپورٹس ڈیسک)ورلڈ گیمز سنوکر میں پاکستان کے محمد آصف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ۔ورلڈ گیمز سنوکر ایونٹ کے دوران محمد آصف نے گروپ کے پہلے میچ میں چین کے زیالونگ لیانگ کو شکست دی۔۔۔
جس کے بعد چین کے لیانگ زیالونگ گروپ بی میں اپنا دوسرا میچ بھی ہار گئے ۔ چینی پلیئر کو صبح محمد آصف نے شکست دی جبکہ شام کو جرمنی کے ایلیکذنڈر وداو نے ہرایا۔لیانگ زیالونگ گروپ کے دونوں میچز ہارنے کے بعد کوارٹر فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئے جبکہ گروپ بی سے محمد آصف اور جرمنی کے وداو نے ٹاپ 8 میں جگہ بنا لی ہے ۔گروپ میں محمد آصف اپنا آخری میچ ایلکزینڈر وداو سے کھیلیں گے ۔واضح رہے کہ 3،3 پلیئرز کے ہر گروپ سے 2،2 پلیئر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائیں گے ۔