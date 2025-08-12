صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ گیمز سنوکر،محمد آصف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ گیمز سنوکر،محمد آصف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

بیجنگ (سپورٹس ڈیسک)ورلڈ گیمز سنوکر میں پاکستان کے محمد آصف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ۔ورلڈ گیمز سنوکر ایونٹ کے دوران محمد آصف نے گروپ کے پہلے میچ میں چین کے زیالونگ لیانگ کو شکست دی۔۔۔

 جس کے بعد چین کے لیانگ زیالونگ گروپ بی میں اپنا دوسرا میچ بھی ہار گئے ۔ چینی پلیئر کو صبح محمد آصف نے شکست دی جبکہ شام کو جرمنی کے ایلیکذنڈر وداو نے ہرایا۔لیانگ زیالونگ گروپ کے دونوں میچز ہارنے کے بعد کوارٹر فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئے جبکہ گروپ بی سے محمد آصف اور جرمنی کے وداو نے ٹاپ 8 میں جگہ بنا لی ہے ۔گروپ میں محمد آصف اپنا آخری میچ ایلکزینڈر وداو سے کھیلیں گے ۔واضح رہے کہ 3،3 پلیئرز کے ہر گروپ سے 2،2 پلیئر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

11 کروڑ سال پرانے ڈائناسور کے نشانات برآمد

کسان کو الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دئیے

شمالی کیرولائنا،300 سال پرانا قزاقوں کا جہاز دریافت

چین،بے روزگار نوجوان پیسے دیکر دفتر جانے لگنے

سوتن نے شوہر کی دوسری بیوی کو اپنا جگر عطیہ کردیا

چین ، شہری نے جِم کی 300 سالہ ممبرشپ حاصل کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak