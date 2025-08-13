صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان 34سال بعد ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز ہار گیا

ٹاروبا(سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں 202 رنز سے شکست دے کر 34 سال بعد پاکستان سے ایک روزہ سیریز جیت لی۔

ٹاروبا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی ٹیم 295 رنز کے تعاقب میں 92 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔پاکستان کی جانب سے نائب کپتان سلمان آغا 30 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ محمد نواز 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔حسن نواز 13، بابر اعظم 9، نسیم شاہ 6، حسین طلعت 1 رن کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے جبکہ صائم ایوب، عبداللہ شفیق، کپتان محمد رضوان، حسن علی اور ابرار احمد کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹے ۔میزبان ٹیم کی جانب سے جیڈن سیلز نے 6 وکٹیں لے کر پاکستانی بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دئیے ۔ گداکیش موتی نے 2 اور روسٹن چیز نے 1 وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے کپتان شائی ہوپ کی سنچری کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 294 رنز سکور کیے ۔کپتان شائی ہوپ نے 94 گیندوں پر 120 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز کھیلی۔ ایون لوئس 37، روسٹن چیز 36، کیسی کارٹی 17، شرفین ردرفورڈ 15، گداکیش موتی5 اور برینڈن کنگ 5 رنز کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔جسٹن گریوز 24 گیندوں پر دھواں دار 43 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔شائی ہوپ پلیئر آف دی میچ جبکہ جیڈن سیلز پلیئر آف دی سیریز قرار پائے ۔

 

 

