صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

  • کھیلوں کی دنیا
سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے سینٹرل کنٹریکٹس پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کوئی اے کیٹیگری کا پلیئر نہیں۔

محمد حفیظ نے کہا کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا کپتان ڈی کیٹیگری میں ہے ، ٹیسٹ میچ اور سیریز جیتنے والے ساجد خان، نعمان علی اور سعود شکیل سی کیٹیگری میں ہیں۔اے سے بی کیٹیگری میں آنے والے کرکٹرز کو ماہانہ 20 لاکھ کا نقصان، بابراعظم اور محمد رضوان بھی شامل ہیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹیسٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کو کم اہمیت دینا حالیہ زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے ۔اس سے قبل ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بابر اعظم اور محمد رضوان ٹیم کے کی پلیئر نہیں، اصل میچ ونر سلمان علی آغا ہیں، سلمان ہر فارمیٹ میں مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak