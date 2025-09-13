صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہد آفریدی نے شدت پسند بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
شاہد آفریدی نے شدت پسند بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان شاہد آفریدی نے ایک بار پھر بیان دے کر شدت پسند بھارتیوں کو آگ بگولہ کر دیا ہے۔جہاں شاہد آفریدی نے وَرلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز پر دوبارہ سخت تنقید کی وہیں۔۔۔

 اُنہوں نے پاک بھارت کے درمیان ہونے والے میچ پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے ،شاہد آفریدی نے کہاانگلینڈ میں میچ کے لیے لوگ ٹکٹ خرید چکے تھے ، کھلاڑیوں نے پریکٹس بھی کر لی تھی اور پھر بھی بھارت نے کھیلنے سے انکار کر دیا، یہ سوچ کیا تھی؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ بھارت کے کچھ کھلاڑی آج بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارتی ہیں، وہ جب سے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں یہی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، وہ کھلاڑی ایشیا کپ میں کمنٹری بھی کر رہے ہیں۔اِن کا کہنا تھا کہ اگر بھارتی ٹیم ہار جائے تو عوام اِن کے گھروں کو جلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ روایت نہیں ہے ، ہم صبر شکر کر لیتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز برداشت میں پوشیدہ ہے :فریدہ شبیر

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز کردی گئی

گھر پر فائرنگ کی وجہ بیٹی کی ویڈیو :والددیشاپٹانی

ٹکر ٹاکر سامعہ حجاب نے ملزم کو معاف کردیا،کیس ختم

سلمان بھی دبئی میں میری اسٹارڈم سے حیران رہ گئے : ارباز خان

ٹیلی وژن کے سینئر اداکار عشرت عباس انتقال کرگئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak