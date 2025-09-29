بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام
کولمبو(سپورٹس ڈیسک )بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ساف انڈر 17فٹبال چیمپئن شپ جیت لی، بنگلہ دیش کو فائنل میں پینلٹی ککس پر شکست کا سامنا کرناپڑا۔۔۔
پاکستان کے محمد عبداللّٰہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر رہے ، انہوں نے 6 گول کیے اور سب سے زیادہ گول کرنے پر ایوارڈ حاصل کیا۔سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں کھیلی جانے والی چیمپئن شپ کا فائنل مقررہ وقت میں2، 2 گول سے برابر رہا جس پر میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا، بھارت نے 4-1 سے فتح حاصل کی۔ایونٹ میں پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف شکست کا سامنا رہا۔