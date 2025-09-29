صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام

کولمبو(سپورٹس ڈیسک )بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ساف انڈر 17فٹبال چیمپئن شپ جیت لی، بنگلہ دیش کو فائنل میں پینلٹی ککس پر شکست کا سامنا کرناپڑا۔۔۔

پاکستان کے محمد عبداللّٰہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر رہے ، انہوں نے 6 گول کیے اور سب سے زیادہ گول کرنے پر ایوارڈ حاصل کیا۔سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں کھیلی جانے والی چیمپئن شپ کا فائنل مقررہ وقت میں2، 2 گول سے برابر رہا جس پر میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا، بھارت نے 4-1 سے فتح حاصل کی۔ایونٹ میں پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف شکست کا سامنا رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

مہنگائی اور غربت کے خاتمہ کیلئے جامع پالیسی بنا رہے،نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak