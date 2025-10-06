صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیریئر تب ختم ہوتا ہے جب پلیئر توجہ چھوڑ دے :وقار

  • کھیلوں کی دنیا
کیریئر تب ختم ہوتا ہے جب پلیئر توجہ چھوڑ دے :وقار

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر اور کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ کسی کھلاڑی کا کیریئر تب ختم ہوتا ہے جب وہ خود اپنی توجہ کھو دے یا محنت چھوڑ دے ۔ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے۔۔۔

وقار یونس نے احمد شہزاد اور عمر اکمل کے کیریئر ختم کرنے سے متعلق الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کا کیریئر ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، میں نے صرف پی سی بی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دونوں کھلاڑی پہلے اپنی فارم بحال کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں۔وقار یونس نے سابق کرکٹرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف تبصرے تک محدود ہیں اور موجودہ کھلاڑیوں کی رہنمائی میں دلچسپی نہیں لیتے ۔انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی کے کھلاڑی ایک دوسرے سے تجربہ شیئر کیا کرتے تھے لیکن آج کے سابق کھلاڑی میدان سے کٹ گئے ہیں،سپاٹ فکسنگ کے بعد میں نے محمد عامر کی واپسی کے لیے کردار ادا کیا اور کوچز، محمد حفیظ، اظہر علی اور نجم سیٹھی کو آمادہ کیا کہ وہ عامر کو دوبارہ موقع دیں۔انہوں نے کہا کہ عامر نے واپسی کے بعد شاندار کارکردگی دکھائی ، انہوں نے کہاکہ پاکستان ٹیم کارکردگی کی بنیاد پر منتخب ہوتی ہے اور کسی بھی کھلاڑی کو واپسی سے قبل اپنی فارم فرسٹ کلاس کرکٹ میں ثابت کرنا ہوتی ہے ، عامر کو مکمل حمایت اور موقع دیا گیا، لیکن وہ خود کو نظرانداز سمجھنے لگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات میں اچھی پیشرفت ہو رہی ،نتیجہ دو تین روز میں آجائے گا،لوگ خوش ہیں:اسرائیل انخلا پر تیار،حماس بھی غزہ کا کنٹرول چھوڑدے:ٹرمپ

پنجاب حکومت کی تنقید ہم پر اصل نشانہ وزیراعظم:شرجیل میمن:پیپلز پارٹی سازشیں کررہی:عظمیٰ بخاری

شہباز شریف ملائشیا پہنچ گئے،شاہی پروٹوکول ،سڑکوں پر پاکستانی پر چموں کی بہار

مریم نواز کی سرکاری اراضی پر گندم کاشت کرنے کی ہدایت :صفائی ورکر ز بھرتی کرنیکی منظوری

فلسطین کا دو ریاستی حل نا منظور:وزیراعظم پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنےکا اعلان کریں:حافظ نعیم

پنجاب :طوفانی بارش سے تباہی،2افراد جاں بحق ،کئی زخمی:بحیرہ عرب میں طوفان کا ایک او ر الرٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak