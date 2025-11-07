صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمبابوے کے سین ولیمز منشیات کے اعتراف کے بعد ٹیم سے باہر

  • کھیلوں کی دنیا
زمبابوے کے سین ولیمز منشیات کے اعتراف کے بعد ٹیم سے باہر

ہرارے (سپورٹس ڈیسک)تجربہ کار زمبابوین بلے باز سین ولیمز کی بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔۔۔

 کیونکہ زمبابوے کرکٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ قومی ٹیم کے لیے مزید زیرِ غور نہیں ہوں گے اور ان کا سینٹرل کنٹریکٹ 2025 کے بعد تجدید نہیں کیا جائے گا۔زمبابوے کرکٹ کے مطابق یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب 39 سالہ سین ولیمز نے خود بورڈ کو آگاہ کیا کہ وہ منشیات کے استعمال کے مسئلے میں مبتلا ہیں اور رضاکارانہ طور پر بحالی مرکز میں داخل ہو گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شادی ہال میں گرمی سے کوفت،دولہا کا ہرجانے کا دعویٰ

ذہنی سکون کی مشقیں خواتین میں جبڑے کا درد کم کریں

83 سال سے شادی کے بندھن میں بندھے جوڑے کی کہانی

گھر وں میں لال بیگ کی بھرمار مختلف امراض کا سبب

بلی کے بار بار پڑوس جانے پر خاتون پر 3لاکھ کا جرمانہ

امریکا:ہیلتھ سینٹر کی 500 سے زائد زندہ افراد سے تعزیت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak