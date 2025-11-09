صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ممبئی(سپورٹس ڈیسک )ویمنز ورلڈکپ 2025ء کے فائنل نے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا۔ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بھارت نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔

یہ میچ بھارت کے آفیشل سٹریمنگ پلیٹ فارم پر ریکارڈ 185 ملین صارفین نے لائیو دیکھا۔یہ مینز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2024کے فائنل کی ویورشپ کے برابر ہے ۔اس کے علاوہ، کنیکٹڈ ٹی وی(سی ٹی وی) پر 92ملین صارفین ٹیون ان ہوئے ، جو 2024 مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل اور 2023مینز ورلڈ کپ کے فائنل کے سی ٹی وی ناظرین کے برابر ہے ۔جموعی طور پر بھارت میں 446 ملین صارفین نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر میچ دیکھا جو خواتین کے ٹورنامنٹ کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے ۔ یہ ویورشپ خواتین کے پچھلے تین ایڈیشنز کی مجموعی ویورشپ سے بھی زیادہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ سے ملی ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے

غزہ میں نسل کشی کاالزام ،ترکیہ میں نیتن یاہوسمیت 37اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری

ڈنمارک کا 15سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیاکے استعمال پر پابندی کا فیصلہ

ترکیہ :پرفیوم کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ،6افراد جاں بحق

اسرائیل کے لبنان پر حملے تین افراد جاں بحق ،متعدد زخمی

برازیل میں طوفان ،قصبہ تباہ 5افرادہلاک ،432زخمی ،کئی لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak