ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا
ممبئی(سپورٹس ڈیسک )ویمنز ورلڈکپ 2025ء کے فائنل نے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا۔ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بھارت نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
یہ میچ بھارت کے آفیشل سٹریمنگ پلیٹ فارم پر ریکارڈ 185 ملین صارفین نے لائیو دیکھا۔یہ مینز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2024کے فائنل کی ویورشپ کے برابر ہے ۔اس کے علاوہ، کنیکٹڈ ٹی وی(سی ٹی وی) پر 92ملین صارفین ٹیون ان ہوئے ، جو 2024 مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل اور 2023مینز ورلڈ کپ کے فائنل کے سی ٹی وی ناظرین کے برابر ہے ۔جموعی طور پر بھارت میں 446 ملین صارفین نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر میچ دیکھا جو خواتین کے ٹورنامنٹ کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے ۔ یہ ویورشپ خواتین کے پچھلے تین ایڈیشنز کی مجموعی ویورشپ سے بھی زیادہ ہے ۔