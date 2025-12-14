صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی ڈومیسٹک کرکٹ میں کرپشن ، چار کرکٹرز کیخلاف مقدمہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارتی ڈومیسٹک کرکٹ میں کرپشن کی گونج سنائی دینے لگی ہے جہاں آسام کرکٹ ایسوسی ایشن نے مبینہ کرپشن میں ملوث چار کرکٹرز کو معطل کر دیا ہے جبکہ معاملے پر پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کرپشن کے الزامات سید مشتاق علی ٹرافی کے دوران سامنے آئے ، جو 26 نومبر سے 8 دسمبر تک منعقد ہوئی۔آسام کرکٹ ایسوسی ایشن نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے تصدیق کی کہ امیت سنہا، ایشان احمد، امن تریپاٹھی اور ابھیشک ٹھاکری کو کرپشن میں ملوث ہونے پر معطل کیا گیا۔ مذکورہ کرکٹرز نے آسام ٹیم کے موجودہ کھلاڑیوں کو اکسانے اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔بھارتی میڈیا کے مطابق گوہاٹی کی کرائم برانچ میں ان کرکٹرز کے خلاف ایف آئی آر کاٹ گئی ہے ۔ کرکٹرز کو کسی بھی سطح پر کھیل کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور تحقیقات کے نتیجے تک معطل رہیں گے ۔

 

