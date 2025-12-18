صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دورہ سری لنکا : بی بی بی ایل میں شریک قومی پلئیرز کی شرکت مشکوک

  • کھیلوں کی دنیا
دورہ سری لنکا : بی بی بی ایل میں شریک قومی پلئیرز کی شرکت مشکوک

پاکستانی کھلاڑیوں کے بگ بیش لیگ کا مکمل سیزن کھیلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ،میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گےٹی ٹونٹی سیریز کیلئے پاکستان کا دورہ شیڈول کیمطابق ہوگا،سیریز کی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا،سی ای او کرکٹ آسٹریلیا ٹوڈ گرین

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستانی ٹیم جنوری 2026 میں تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے سری لنکا کا دورہ کریگی،بی بی ایل کھیلنے والے کھلاڑیوں کی شرکت مشکوک ہوگئی ۔تفصیلات کے مطابق ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2026 کی تیاری کے لیے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے تاہم پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں شامل بابر اعظم، شاہین آفریدی، حسن علی اور حارث رؤف سمیت بعض کھلاڑی ان دنوں بی بی ایل میں کھیل رہے ہیں۔کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او ٹوڈ گرین برگ نے بی بی ایل میں شامل پاکستانی کھلاڑیوں اور دورہ پاکستان پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کا مکمل سیزن کھیلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ۔ٹوڈ گرین برگ نے بی بی ایل میں شامل پاکستانی کھلاڑیوں اور دورہ پاکستان پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بی بی ایل میں جن کھلاڑیوں کے معاہدے ہوئے ہیں وہ پورا سیزن کھیلیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ ٹی ٹونٹی سیریز کی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سڈنی حملہ :زخمی حملہ آورنوید پرفرد جرم عائد، 59 الزامات

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر

امریکا غزہ فورس کیلئے پاکستان کے تعاون کا خواہاں :برطانوی خبر رساں ادارہ

ٹرمپ کا وینزویلا کے تیل کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان

عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ،بیٹوں کا الزام

امریکی کانگریس نے 901 ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak