صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز تیسرے ٹیسٹ کا آج آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز تیسرے ٹیسٹ کا آج آغاز

ویلنگٹن (سپورٹ سدٰسک)نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیزکی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج سے اوول، ماؤنٹ مونگانوئی میں شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے ۔

نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیزکی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج سے اوول، ماؤنٹ مونگانوئی میں شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے، چور 2 گاڑیاں، 3 موٹرسائیکل لے گئے

کالا شاہ کاکو:گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی

کھڈیاں خاص :ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی

خود کو امریکی سفارتکار ظاہر کرنیوالا افغان نوسرباز گرفتار

ملتان : آوارہ کتوں کے حملے میں خاتون جاں بحق

منشیات فروش گرفتار،ایک کلو سے زائد چرس برآمد،مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak