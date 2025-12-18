صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق قومی ایتھلیٹ ایس اے عتیق کی پہلی برسی کل منائی جائے گی

  • کھیلوں کی دنیا
سابق قومی ایتھلیٹ ایس اے عتیق کی پہلی برسی کل منائی جائے گی

لاہور (سپورٹس ڈیسک) قومی ایتھلیٹ ،ہاکی کے کھلاڑی، اور ریلوے ہاکی ٹیم کے کوچ ، سابق جنرل سیکرٹری پنجاب جونیئر سپورٹس ایسوسی ایشن لاہور ایس اے عتیق کی پہلی برسی تقریب کل ان کی رہائش گاہ پر ہوگی،ان کے بیٹے معیز عتیق اور دیگر اہلخانہ سے دوست ،احباب سے اس موقع پر فاتحہ خوانی اور ان کیلئے منعقدہ ایصال ثواب کی تقریب میں شمولیت کی اپیل کی ہے ۔

 قومی ایتھلیٹ ،ہاکی کے کھلاڑی، اور ریلوے ہاکی ٹیم کے کوچ ، سابق جنرل سیکرٹری پنجاب جونیئر سپورٹس ایسوسی ایشن لاہور ایس اے عتیق کی پہلی برسی تقریب کل ان کی رہائش گاہ پر ہوگی،ان کے بیٹے معیز عتیق اور دیگر اہلخانہ سے دوست ،احباب سے اس موقع پر فاتحہ خوانی اور ان کیلئے منعقدہ ایصال ثواب کی تقریب میں شمولیت کی اپیل کی ہے ۔

 

