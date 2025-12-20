صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس بورڈ نے ہاسٹل سپرنٹنڈنٹ کی محکمانہ اپیل مسترد کر دی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے ملازمت سے برطرفی کے خلاف ہاسٹل سپرنٹنڈنٹ محسن علی کی دائر محکمانہ اپیل مسترد کر دی۔

 پی ایس بی کوچنگ سینٹر پشاور کے سابق ہاسٹل سپرنٹنڈنٹ محسن علی کی اپیل کا جائزہ صدر پاکستان سپورٹس بورڈ نے لیا۔ریکارڈ کے مطابق محسن علی 30 روز رخصت ختم ہونے کے بعد مسلسل غیر حاضر رہے اور اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن نہیں کی جبکہ نوٹس کا جواب بھی غیر تسلی بخش پایا گیا جس پر اپیلیٹ اتھارٹی نے محسن علی کیخلاف سزا کوقانون کیمطابق برقرار رکھا۔

 

