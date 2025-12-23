59گول کا سنگِ میل، ایمباپے کا رونالڈو کو خراجِ تحسین
ماسکو (سپورٹس ڈیسک)فرانسیسی فٹبال اسٹار کیلیان ایمباپے نے ریال میڈرڈ کے لیجنڈ کرسٹیانو رونالڈو کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا ، وہ ایک کیلنڈر سال میں 59 گول کرنے کے رونالڈو کے تاریخی کلب ریکارڈ کے برابر پہنچ گئے ہیں۔
ایمباپے نے میدان میں رونالڈو کی مشہور سیوو سیلیبریشن دہرائی اور بعد ازاں اپنے بچپن کے آئیڈیل کے لیے جذباتی الفاظ کہے ۔ہسپانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمباپے نے کہا کہ یہ ناقابلِ یقین ہے کہ اپنے پہلے مکمل سال میں وہ کر سکا جو کرسٹیانو نے کیا، وہ میرے آئیڈیل ہیں اور ریال میڈرڈ کی تاریخ کے بہترین کھلاڑی ہیں، یہ سیلیبریشن ان ہی کے لیے تھی، میں انہیں خراجِ تحسین پیش کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے اچھا رویہ رکھتے ہیں اور میڈرڈ میں ایڈجسٹ ہونے میں میری مدد کی۔