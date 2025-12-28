صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل:2نئی فرنچائزز کیلئے بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل

پی ایس ایل:2نئی فرنچائزز کیلئے بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل

نیلامی 8جنوری کواسلام آبادمیں ،مزید تفصیلات جلد جاری ہونگی:سی ای او

 اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی دو نئی ٹیمیں بیچنے کیلئے ٹیکنیکل ایویلیوایشن مکمل کرلی اور2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل کرلیا گیا۔پی سی بی کو دنیا بھر سے 12 بولیاں موصول ہوئیں جن کی جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دے دیا گیا۔تکنیکی معیار پر پورا اترنے والی 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی۔دو نئی ٹیموں کی نیلامی کا عمل 8 جنوری 2026 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو گی۔

کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدر آباد، فیصل آباد، گلگت، مظفرآباد اور سیالکوٹ میں سے نام منتخب کر سکیں گی۔پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے اہل بولی دہندگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی خوش آئند ہے ۔ پی ایس ایل کی توسیع ایک اہم سنگ میل کی جانب بڑھ رہی ہے ۔ ٹیموں کی نیلامی کے بارے میں مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔

 

