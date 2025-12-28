بگ بیش ٹی20لیگ، برسبین ہیٹ نے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کو ہرادیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )بگ بیش ٹی20 لیگ میں شاہین آفریدی کی برسبین ہیٹ نے حسن علی کی ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 7 رنز سے ہرادیا،برسبین میں کھیلے گئے میچ میں برسبین ہیٹ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے۔۔۔
9 وکٹ پر 179 رنز سکور کیے ، میکس برائنٹ نے 63 اور میٹ رنشا نے 33 رنز بنائے جبکہ شاہین شاہ آفرید ی نے 4 رنز سکور کیے ۔میتھو شارٹ، پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی اور لیوک ووڈ نے 2، 2 کھلاڑی آؤٹ کیے ۔جواب میں ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کی ٹیم آخری اوور میں 172رنز بناکر آؤٹ ہوئی اور 7 رنز سے میچ ہار گئی۔میتھیو شارٹ نے بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی ہاتھ دکھائے اور 63 رنز بنائے ، جیرسس واڈیا نے 34 رنز اسکور کیے ، حسن علی نے ایک رن بنایا۔زیویئر بارٹلیٹ نے 3، تھامس بالکن اور جیک ویلڈر متھ نے 2، 2 کھلاڑی آؤٹ کئے جبکہ شاہین شاہ آفریدی 3 اوورز میں 26 رنز کے عوض کوئی وکٹ نہ لے سکے ۔