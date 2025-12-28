صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
بگ بیش ٹی20لیگ، برسبین ہیٹ نے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کو ہرادیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بگ بیش ٹی20 لیگ میں شاہین آفریدی کی برسبین ہیٹ نے حسن علی کی ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 7 رنز سے ہرادیا،برسبین میں کھیلے گئے میچ میں برسبین ہیٹ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے۔۔۔

 9 وکٹ پر 179 رنز سکور کیے ، میکس برائنٹ نے 63 اور میٹ رنشا نے 33 رنز بنائے جبکہ شاہین شاہ آفرید ی نے 4 رنز سکور کیے ۔میتھو شارٹ، پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی اور لیوک ووڈ نے 2، 2 کھلاڑی آؤٹ کیے ۔جواب میں ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کی ٹیم آخری اوور میں 172رنز بناکر آؤٹ ہوئی اور 7 رنز سے میچ ہار گئی۔میتھیو شارٹ نے بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی ہاتھ دکھائے اور 63 رنز بنائے ، جیرسس واڈیا نے 34 رنز اسکور کیے ، حسن علی نے ایک رن بنایا۔زیویئر بارٹلیٹ نے 3، تھامس بالکن اور جیک ویلڈر متھ نے 2، 2 کھلاڑی آؤٹ کئے جبکہ شاہین شاہ آفریدی 3 اوورز میں 26 رنز کے عوض کوئی وکٹ نہ لے سکے ۔

 

