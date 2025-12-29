صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل جونیئر اینڈ کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ اختتام پذیر

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل جونیئر اینڈ کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ اختتام پذیر

جونیئر کیٹیگریزکی ٹرافی آرمی اورکیڈٹ ویٹ کیٹیگریز کی ٹرافی پنجاب کے نام

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر) کورین ایمبیسڈر نیشنل جونیئر اینڈ کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ اختتام پذیر، جونیئر ویٹ کیٹیگریزکی ٹرافی پاکستان آرمی اورکیڈٹ ویٹ کیٹیگریز کی ٹرافی پنجاب نے اپنے نام کرلی۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے زیراہتمام نیشنل جونیئر اینڈ کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ27 سے 28 دسمبر ء تک شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس راولپنڈی میں منعقدہوئی ۔ چیمپئن شپ کے آخری دن جونیئر اور کیڈٹ کیٹیگریز کے پومسے اور جونیئر اور کیڈٹ مرد و خواتین کھلاڑیوں کے کیروگی مقابلے ہوئے۔

اختتامی تقریب میں جمہوریہ کوریا، اسلام آباد سفارتخانے کے دفاعی اتاشی کرنل Kim Jinwoo مہمان خصوصی تھے جنہوں نے صدر پی ٹی ایف راجہ وسیم احمدجنجوعہ،صدر ویمن ونگ صبا شمیم، سینئر عہدیداروں کے اہم آفیشلز کے ہمراہ انعامات تقسیم کیے ۔ جونیئر ویٹ کیٹیگریزمیں پاکستان آرمی نے 7 گولڈ، 4 سلور اور 2 برانز میڈلز جیت کر پہلی، خیبرپختونخوا نے 5 گولڈ، 2 سلور اور 6 برانز میڈلز کیساتھ دوسری جبکہ اسلام آباد اے نے 2 گولڈ اور 4 برانز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak