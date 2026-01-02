2025:ملک بھر کے سٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش
اپ گریڈیشن منصوبوں سے پاکستان کا کرکٹ انفراسٹرکچر نئی شکل اختیار کر گیا
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) سال 2025 میں پی سی بی کے اسٹیڈیم اپ گریڈیشن منصوبوں نے پاکستان کے کرکٹ انفراسٹرکچر کو نئی شکل دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے وژن کے تحت بڑے بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی کے لیے ملک بھر کے سٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش مکمل کی گئی۔ قذافی سٹیڈیم لاہور کی ریکارڈ مدت میں از سر نو تعمیر مکمل کی گئی جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ قذافی سٹیڈیم میں جدید ڈریسنگ رومز، نئی انکلوژرز، بہتر داخلی راستے ، جدید ایل ای ڈی فلڈ لائٹس، ڈیجیٹل اسکرینز اور براڈکاسٹ سہولیات میں نمایاں بہتری لائی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی سٹیڈیم نے نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ٹرائی سیریز کی کامیاب میزبانی بھی کی۔نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ڈریسنگ رومز، ہاسپیٹیلٹی باکسز اور نشستوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی گئی جبکہ سٹیڈیم میں دوسرے مرحلے کے تعمیراتی کام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے ۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھی کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے سہولیات میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں 17 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوئی جہاں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کی میزبانی کی گئی۔ اس کے علاوہ پی سی بی نے مظفرآباد کو انٹرنیشنل کرکٹ سینٹر بنانے اور اسلام آباد میں ایک جدید سٹیڈیم کی تعمیر کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے ۔