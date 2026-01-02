صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025:ملک بھر کے سٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش

  • کھیلوں کی دنیا
2025:ملک بھر کے سٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش

اپ گریڈیشن منصوبوں سے پاکستان کا کرکٹ انفراسٹرکچر نئی شکل اختیار کر گیا

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) سال 2025 میں پی سی بی کے اسٹیڈیم اپ گریڈیشن منصوبوں نے پاکستان کے کرکٹ انفراسٹرکچر کو نئی شکل دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے وژن کے تحت بڑے بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی کے لیے ملک بھر کے سٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش مکمل کی گئی۔ قذافی سٹیڈیم لاہور کی ریکارڈ مدت میں از سر نو تعمیر مکمل کی گئی جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ قذافی سٹیڈیم میں جدید ڈریسنگ رومز، نئی انکلوژرز، بہتر داخلی راستے ، جدید ایل ای ڈی فلڈ لائٹس، ڈیجیٹل اسکرینز اور براڈکاسٹ سہولیات میں نمایاں بہتری لائی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی سٹیڈیم نے نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ٹرائی سیریز کی کامیاب میزبانی بھی کی۔نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ڈریسنگ رومز، ہاسپیٹیلٹی باکسز اور نشستوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی گئی جبکہ سٹیڈیم میں دوسرے مرحلے کے تعمیراتی کام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے ۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھی کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے سہولیات میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں 17 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوئی جہاں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کی میزبانی کی گئی۔ اس کے علاوہ پی سی بی نے مظفرآباد کو انٹرنیشنل کرکٹ سینٹر بنانے اور اسلام آباد میں ایک جدید سٹیڈیم کی تعمیر کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ:نئی تاریخ رقم،1لاکھ76ہزارکی حد عبور

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز کمی

پاک قطر فیملی تکافل کی ریکارڈ سبسکرپشن کے بعداسٹاک ایکسچینج میں شمولیت

اٹلی کو برآمدات میں 6.61فیصداضافہ

مینوفیکچرنگ گروپ کی برآمدات میں 4فیصد کمی ریکارڈ

میرا برینڈ پاکستان ایکسپوکا کل سے آغاز، 450اسٹالز لگائے جائینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak