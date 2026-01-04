صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بازوؤں، ٹانگوں سے محروم لڑکی کا تیراندازی میں عالمی ریکارڈ

  • کھیلوں کی دنیا
بازوؤں، ٹانگوں سے محروم لڑکی کا تیراندازی میں عالمی ریکارڈ

ممبئی (سپورٹس ڈیسک) بھارت میں دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم لڑکی نے تیراندازی میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اوڑیسا کی 17 سالہ پیال ناگ نے بغیر بازوؤں اور بغیر ٹانگوں کے تیراندازی سیکھی اور قومی مقابلوں میں حصہ لے کر تاریخ رقم کی۔

پیال ناگ کا تعلق بالانگیر، اوڑیسا سے ہے اور انہوں نے اپنے بچپن میں ایک غیر معمولی حادثے کے باعث اپنے چاروں اعضاء کھو دیے تھے ۔ وہ کم عمری میں بجلی کے جھٹکے کا شکار ہوئیں جس کے باعث جسمانی اعضا سے محروم ہوئیں۔ اسپورٹس کمیونٹی، تماشائی اور دیگر پیرا ایتھلیٹس نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کامیابی کو ایک مثال قرار دیا، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو جسمانی معذوری کے ساتھ بھی اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں۔ پیال ناگ کی یہ سنگِ میل کامیابی نہ صرف کھیل کی دنیا بلکہ پوری سماجی کمیونٹی کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے ۔

