صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

پی سی بی نے اس حوالے سے تین ممکنہ شیڈول کرکٹ آسٹریلیا کو بھجوا دئیے

لاہور (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی 27 جنوری کو پاکستان آمد متوقع ہے ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے اس حوالے سے تین ممکنہ شیڈول کرکٹ آسٹریلیا کو بھجوا دئیے ہیں۔آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز آئی سی سی ورلڈکپ کی تیاریوں کا حصہ ہیں۔

مجوزہ شیڈول کیمطابق آسٹریلیا کی ٹیم 26 اور 27 جنوری کو پاکستان پہنچے گی اور 2 فروری تک پاکستان میں قیام کرے گی۔ذرائع کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کو بھجوائے گئے پلانز کے تحت ایک تجویز یہ ہے کہ 2 میچز لگاتار کھیلے جائیں اور تیسرے میچ میں ایک دن کا وقفہ ہوگا۔دوسرے پلان کے تحت تینوں میچز ایک ایک دن کے وقفے کے بعد ہوسکتے ہیں۔ تیسرا پلان ایک میچ کے بعد دو میچز لگاتار ہیں۔کرکٹ آسٹریلیا کی رضامندی کے بعد شیڈول کا باقاعدہ اعلان کیاجائے گا۔واضح رہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پی ایس ایل کے بعد ون ڈے سیریز کھیلنے بھی پاکستان آئے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکول کڈمین اور مشہور گلوکار کیتھ اربن نے راہیں جدا کرلیں

ٹیلر سوئفٹ کی ایک بار پھر میوزک چارٹس پر حکمرانی

جتنا نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز:صبا فیصل

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

نمرہ شاہد کا کاجول کیساتھ اپنے موازنے پر رد عمل

طالبہ کی خودکشی کی کوشش، مشی خان کا تحقیقات کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak