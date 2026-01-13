سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس انتقال کرگئے
لاہور(دی رپورٹر)سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس لاہور میں انتقال کرگئے ۔فیملی ذرائع کے مطابق محمد الیاس جگر کے کینسر میں مبتلا تھے ، چند روز قبل سرجری کے بعد ان کی حالت تشویشناک ہوگئی تھی۔
محمد الیاس نے 10 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی، ان کی عمر79 سال تھی جنہوں نے 82 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے ۔محمد الیاس پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں۔اس کے علاوہ محمد الیاس قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن جونیئر سلیکشن کمیٹی اور ویمن کرکٹ سلیکشن کمیٹی کے بھی ہیڈ رہے ۔