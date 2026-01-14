صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کی نامور ٹینس سٹار اور سابق عالمی چیمپئن وینس ولیمز ڈبلیو ٹی اے ٹور کے ایونٹ اے ایس بی کلاسک ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے ابتدائی راؤنڈ میں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔ 38 سالہ جرمن ٹینس کھلاڑی تاتیانا ماریا نے وینس ولیمز کو شکست دی۔ 

 

