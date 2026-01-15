مؤقف نہیں بدلے گا، بی سی بی کی آئی سی سی کو وارننگ
وینیو کی تبدیلی کے حوالے سے اختیار کیا گیا مؤقف برقرار رکھا جائیگا،اعلان
ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلا دیش نے ایک بار پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلئے بھارت جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے مؤقف پر قائم رہنے کا اعلان کیا اور آئی سی سی کو وارننگ جاری کردی کہ بی سی بی کسی صورت اپنے مؤقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کے نائب صدر سخاوت حسین نے ایک اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلا دیش اپنے میچوں کے لیے بھارت نہیں جائے گا اور وینیو کی تبدیلی کے حوالے سے اختیار کیا گیا مؤقف برقرار رکھا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ بی سی بی مثبت نتائج کے لیے پُرامید ہے اور اس معاملے پر آئی سی سی کے ساتھ بات چیت جاری ہے ۔سخاوت حسین نے دوٹوک انداز میں کہا کہ وینیو تبدیلی کے معاملے پر ہم اپنے مؤقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ، ہم بھارت نہیں جا رہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بی سی بی اپنا مؤقف واضح طور پر آئی سی سی کے سامنے رکھ چکا ہے اور اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل متبادل وینیو تلاش کر رہی ہے ۔ نائب صدر بی سی بی کا کہنا تھا کہ بات چیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے تاہم بورڈ اپنی سوچ اور فیصلے میں مکمل طور پر قائم ہے ۔