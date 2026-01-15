صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچھ قوتیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سند ھ کے وسائل پر ڈاکا ڈالنا چاہتی ہیں:بلاول بھٹو

  • پاکستان
کچھ قوتیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سند ھ کے وسائل پر ڈاکا ڈالنا چاہتی ہیں:بلاول بھٹو

سازش کے تحت صوبے کی کردار کشی کی جاتی،جو یہ سمجھتے ہیں عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا 18 ویں ترمیم کے بعد تھر ان قوتوں کو بہترین جواب، یہاں اتنا کوئلہ موجود جتنا سعودی عرب کے پاس تیل:خطاب

تھرپارکر(نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تھر میں اتنا کوئلہ موجود ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے ، مگر بدقسمتی سے ہمیں اپنے وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ، سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا،کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکا ڈالنا چاہتی ہیں، 18 ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں،محترمہ بے نظیر بھٹو نے کام شروع کیا تو سازش کے تحت انہیں روک دیا گیا، کوئلہ کے اس ایک منصوبے سے نہ صرف تھر میں معاشی انقلاب آیا بلکہ اسلام آباد کوبھی بجلی فراہم ہوئی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا، تھرکے عوام نے اسے غلط ثابت کردیا ہے ، تھر میں پیپلزپارٹی کا کیا گیا کام اُن قوتوں کو بہترین جواب ہے ،تھر کا کوئلہ یہاں کے عوام کا اثاثہ ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تھرپارکر کے گاؤں مٹھڑیو کے قریب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔

بلاول نے کہا کہ کچھ قوتیں صوبے کے حقوق پر حملہ کرنا چاہتی ہیں اور تھرپارکر کو جواز بنا کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں۔ مذکورہ جھوٹے بیانیے کا سب سے بڑا جواب تھرپارکر ہے کہ کس طریقے سے اٹھارویں ترمیم کے بعد تھرپارکر ترقی کے حوالے تبدیل ہوا ہے ، جو اب ساری دنیا کے سامنے ہے ۔ ماضی کا تھرپارکر اور آج کا تھرپارکر ایک جیسا نہیں رہا۔ تھر کے کوئلے سے معاشی انقلاب آیا، جہاں پہلے صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، آج پورے تھر میں ہسپتال قائم کیے جا چکے ہیں۔ تھر کے نوجوانوں کے لیے این ای ڈی یونیورسٹی کی اپنی عمارت موجود ہے اور جلد اس کیمپس کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے 2008 سے آج تک سندھ کی یونیورسٹیوں کی تعداد دگنی کی،کوئی دوسرا صوبہ سندھ سے یہ مقابلہ نہیں جیت سکتا۔وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ماضی میں کراچی سے مٹھی پہنچنے میں 8 گھنٹے لگتے تھے جبکہ آج یہ سفر 4 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے سڑکوں کا جال بچھایا، پانی اور صحت کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے اور آج تھر پاکستان کی قسمت بدلنے میں کردار ادا کر رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی ،انڈیکس 1381پوائنٹس گنوابیٹھا

ڈالر279کی سطح پر واپس،تولہ سونا4300روپے مزید مہنگا

ان ڈرائیو اور کریو مارٹ کے اشتراک سے گروسری ڈلیوری کا آغاز

مرکنٹائل ایکسچینج میں 69 ارب روپے کے سودے

زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورازم حب بنانے کا اعلان

پی این ایس سی کے بیڑے میں جدید آئل ٹینکرایم ٹی کراچی شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak