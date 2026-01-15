ڈالر279کی سطح پر واپس،تولہ سونا4300روپے مزید مہنگا
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے کی سطح سے گرکر 279 روپے کی سطح پر واپس آگیا،ادھرمیں سونے اور چاندی کی قیمتوں کی بلند پرواز جاری ہے ۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3 پیسے کی بہتری سے 279.97 روپے پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 43 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 4638 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4300 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 86 ہزار 162 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3687 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 16 ہزار805 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 500 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار9 ہزار 575 روپے ہوگئی۔