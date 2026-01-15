صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل کا برانڈ مسلسل اوپر جارہا ہے : سلمان نصیر

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل کا برانڈ مسلسل اوپر جارہا ہے : سلمان نصیر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کا برانڈ مسلسل اوپر جارہا ہے، ہم نے پہلے نمبر پر جانا ہے وہ بھی ملک کی آبادی بڑھائے بغیر۔

نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیرنے کہا کہ پی ایس ایل اب پاکستان سے نکل کر دنیا کا بڑا برانڈ بن رہا ہے ۔سلمان نصیر کا نے کہا کہ پی ایس ایل کے دو نئے آنر آسٹریلیا اور امریکا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پلیئرز کی مراعات بڑھانے پر بھی بات کررہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اب دو نئی فرنچائز کو ساتھ لے کر کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران میں قتل و غارت بند ہوگئی،اگر پھانسیاں دی گئیں تو ایکشن لیں گے:ٹرمپ

ایران کیساتھ معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھیں گے :روسی وزیر خارجہ

2025 دنیا کاتیسرا گرم ترین سال قرار، ماحولیاتی خطرات

مظاہرین کی حمایت کرنے پر ایرانی بڑے ہوٹل کے مالک کے اثاثے ضبط

خالصتان تحریک کے رہنما پرم جیت کو بھارتی ایجنٹوں سے خطرہ : برطانوی میڈیا

غزہ انتظام کیلئے ٹیکنوکریٹ کمیٹی قائم، علی شعث سربراہ مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak