صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالصتان تحریک کے رہنما پرم جیت کو بھارتی ایجنٹوں سے خطرہ : برطانوی میڈیا

  • دنیا میرے آگے
خالصتان تحریک کے رہنما پرم جیت کو بھارتی ایجنٹوں سے خطرہ : برطانوی میڈیا

لندن(دنیا نیوز) برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ خالصتان تحریک کے رہنما پرم جیت پما کو بھارتی ایجنٹوں سے شدید خطرہ ہے ۔۔۔

 برطانوی انٹیلی جنس نے پرم جیت سنگھ کوحفاظتی اقدامات کا مشورہ دے دیا، گزشتہ دنوں پرم جیت کی مودی کے حامیوں سے تکرار بھی ہوئی تھی، برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق خطرات کی نوعیت اس قدر سنگین ہے کہ پرم جیت سنگھ پما اب لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں اپنے گھر میں بھی مقیم نہیں رہے ، جبکہ انہیں اپنی موجودہ رہائش گاہ کا مقام کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

آج کی اداکارائیں لڑکوں کی طرح نفاست،نزاکت ختم:شاہدہ منی

طلبہ کو سامان دینے کوتیار ہوں، خود فلمیں بنائیں :سید نور

جو کچھ کمایا سابق شوہر نے قبضے میں لے لیا تھا:مایا خان

ورون دھون کبھی رومانوی ہیرو تھے اب دباؤ کا شکار لگتے ہیں:نادیہ افگن

زوئی سلڈانا دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنیوالی اداکارہ

52 برس کی عمر میں آئٹم سانگز کرنا غلط نہیں:ملائکہ اروڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak