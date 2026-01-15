صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں دنیا کاکے سب سے قد آور کتے کا ورلڈ ریکارڈ

  • عجائب دنیا
کنیکٹیکٹ(نیٹ نیوز)امریکا میں گریٹ ڈین نسل کے مادہ کتے نے دنیا کے سب سے قد آور مادہ کتے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی ریاست کنیکٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے مِنی نامی پالتو مادہ کتے (جس کا قد 3 فٹ اور 2 انچ ہے ) نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔مِنی کے مالکان کین اور لیزا نے اس کو دو ماہ کی عمر میں گود لیا، جس کے بعد وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوگئی اور اس کی پہلی سالگرہ تک اس کا وزن تقریباً 16 کلو گرام تک پہنچ گیا۔مِنی کی عمر ڈھائی برس کے قریب تھی جب کین اور لیزا کی بیٹی نے خیال ظاہر کیا کہ یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کر سکتی ہے ۔مالکان نے مِنی کے بڑا ہونے کا انتظار کیا اور بالآخر ساڑھے تین برس کی عمر میں اس کے قد کی پیمائش کرائی۔پیمائش میں مِنی کا قد 3 فٹ اور 2 انچز آیا جو مادہ کیٹیگری میں سب سے قد آور کتے کے ریکارڈ کے لیے کافی تھا۔

 

