کیا آپ مردہ ہیں؟ چین کی نمبر ون پیڈ ایپ بن گئی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین ایک منفرد مگر سنجیدہ نام والی موبائل ایپ ‘Are You Dead’ (کیا آپ مردہ ہیں؟) غیر معمولی مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور ملک کی نمبر ون پیڈ ایپ بن گئی ہے ۔
چار سال یا اس سے زائد عمر کے صارفین کے لیے موزوں قرار دی جانے والی یہ ایپ مئی میں ایک سٹارٹ اپ کمپنی مون سکیپ ٹیکنالوجیز کی جانب سے خاموشی سے لانچ کی گئی تھی، تاہم حالیہ ہفتوں میں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ایپ کا استعمال نہایت سادہ ہے ، صارفین کو ہر ایک یا دو دن بعد ایک بڑے بٹن کو دبا کر ایپ پر حاضری دینا ہوتی ہے تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ وہ خیریت سے ہیں۔اگر مقررہ وقت میں لاگ اِن نہ کیا جائے تو ایپ خودکار طور پر صارف کے نامزد کردہ ایمرجنسی رابطہ کو الرٹ بھیج دیتی ہے ، جس میں ممکنہ خطرے کی نشاندہی کی جاتی ہے ۔