دورہ جنوبی افریقہ، ویمنز ون ڈے، ٹی ٹونٹی سکواڈز کا اعلان
ٹیم 10 فروری سے دورے کا آغاز کریگی، فاطمہ ثنا دونوں فارمیٹس کی کپتان
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ، پی سی بی نے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سکواڈز کا اعلان کردیا۔ ٹیم 10 فروری سے دورے کا آغاز کرے گی۔ فاطمہ ثنا دونوں فارمیٹس میں ٹیم کی قیادت برقرار رکھیں گی۔ ہمنہ بلال اور سائرہ جبین کو سکواڈ میں پہلی بار شامل کیا گیا ہے ۔ عائشہ ظفر، گل فیروزہ، تسمیہ رباب اور نجیہہ علوی کی ون ڈے سکواڈ میں واپسی ہوئی ہے ۔ عائشہ ظفر، گل فیروزہ، منیبہ علی، نصرہ سندھو اور عالیہ ریاض دونوں فارمیٹس کا حصہ، ڈیانہ بیگ، نجیہہ علوی، صدف شمس اور سیدہ عروب شاہ صرف ون ڈے سکواڈ میں شامل ہیں۔
ہمنہ بلال، سائرہ جبین، طوبیٰ حسن اور ایمان فاطمہ ٹی ٹونٹی سکواڈ کا حصہ ہیں۔ ٹیم آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہے ۔ پری سیریز ٹریننگ کیمپ یکم سے 6 فروری تک کراچی میں ہوگا۔ کیمپ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں منعقد ہوگا۔ ٹی ٹونٹی سیریز کے تمام میچز ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے ۔ میچز پوچفسٹروم، بینونی اور کمبرلے میں کھیلے جائیں گے ۔ ون ڈے سیریز سے قبل کمبرلے میں 50 اوورز کا وارم اپ میچ ہوگا۔ ون ڈے میچز بلوم فونٹین، سینچورین اور ڈربن میں کھیلے جائیں گے ۔ دوسرے ون ڈے میچ کو ڈے نائٹ رکھا گیا ہے۔