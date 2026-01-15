بگ بیش معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹیں:رضوان
کپتان کی بات ماننا میرا فرض ہے ، دوران میچ واپس بلائے جانیکا کوئی گلہ نہیں کپتان نے اس بارے بات کرکے شکریہ ادا کیا اور معذرت بھی کی،قومی بیٹر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)بگ بیش لیگ میں بیٹنگ کے دوران واپس بلائے جانے پر محمد رضوان کا مؤقف بھی سامنے آگیا۔محمد رضوان کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ میں بگ بیش لیگ چھوڑ کر واپس آرہا ہوں، معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹی ہیں۔رضوان کے مطابق کپتان کی بات ماننا میرا فرض ہے ، ہمارا مذہب بھی اس بات کی تلقین کرتاہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں، وہ جوکہے اس پر لبیک کہیں، میچ میں کپتان امیر ہوتاہے۔
میچ کی سچوئشن کے مطابق کپتان نے جو بھی فیصلہ کیا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ واپس بلائے جانے کا کوئی گلہ نہیں، میچ کے بعد کوچ اور کپتان نے مجھ سے اس بارے میں بات کرکے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ معذرت بھی کی۔بگ بیش لیگ معاہدے کے تحت میچز کے لیے اپنی ٹیم ملبورن رینی گیڈ کو دستیاب ہوں۔ لیگ چھوڑنے کی باتیں جھوٹ ہیں۔یاد رہے کہ دو روزپہلے کپتان نے تئیس گیندوں پر چھبیس رنز پر محمد رضوان کو واپس بلالیا تھا،رضوان کی جگہ سدرلینڈ جب خود بیٹنگ کرنے گئے تو صرف ایک رنز پر آؤٹ ہوگئے تھے۔