صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بگ بیش معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹیں:رضوان

  • کھیلوں کی دنیا
بگ بیش معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹیں:رضوان

کپتان کی بات ماننا میرا فرض ہے ، دوران میچ واپس بلائے جانیکا کوئی گلہ نہیں کپتان نے اس بارے بات کرکے شکریہ ادا کیا اور معذرت بھی کی،قومی بیٹر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)بگ بیش لیگ میں بیٹنگ کے دوران واپس بلائے جانے پر محمد رضوان کا مؤقف بھی سامنے آگیا۔محمد رضوان کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ میں بگ بیش لیگ چھوڑ کر واپس آرہا ہوں، معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹی ہیں۔رضوان کے مطابق کپتان کی بات ماننا میرا فرض ہے ، ہمارا مذہب بھی اس بات کی تلقین کرتاہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں، وہ جوکہے اس پر لبیک کہیں، میچ میں کپتان امیر ہوتاہے۔

میچ کی سچوئشن کے مطابق کپتان نے جو بھی فیصلہ کیا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ واپس بلائے جانے کا کوئی گلہ نہیں، میچ کے بعد کوچ اور کپتان نے مجھ سے اس بارے میں بات کرکے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ معذرت بھی کی۔بگ بیش لیگ معاہدے کے تحت میچز کے لیے اپنی ٹیم ملبورن رینی گیڈ کو دستیاب ہوں۔ لیگ چھوڑنے کی باتیں جھوٹ ہیں۔یاد رہے کہ دو روزپہلے کپتان نے تئیس گیندوں پر چھبیس رنز پر محمد رضوان کو واپس بلالیا تھا،رضوان کی جگہ سدرلینڈ جب خود بیٹنگ کرنے گئے تو صرف ایک رنز پر آؤٹ ہوگئے تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی ،انڈیکس 1381پوائنٹس گنوابیٹھا

ڈالر279کی سطح پر واپس،تولہ سونا4300روپے مزید مہنگا

ان ڈرائیو اور کریو مارٹ کے اشتراک سے گروسری ڈلیوری کا آغاز

مرکنٹائل ایکسچینج میں 69 ارب روپے کے سودے

زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورازم حب بنانے کا اعلان

پی این ایس سی کے بیڑے میں جدید آئل ٹینکرایم ٹی کراچی شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak