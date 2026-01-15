لاہور کو 3 ٹرافیاں جتوا دیں اب پاکستان کو جتوائوں گا : شاہین
کوشش ہوگی بہترین کھلاڑی لاہور قلندرز میں منتخب ہوں،قومی کپتان،لاہور کے فینز پشاور سے کہیں اب بابر کو لاہور سے کھیلنے دیں،ثمین بھارت کیخلاف اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا،2017کی پرفارمنس کو بہت وقت ہوچکا اب دہرانے کی باری آگئی ہے ،فخر زمان
لاہور (سپورٹس ڈیسک)قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا ہے کہ لاہور کو 3 ٹرافیاں جتوا دیں اب پاکستان کو ٹرافی جتوانے کی کوشش کروں گا۔لاہور کی مقامی یونیورسٹی میں پی ایس ایل فرنچائز لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں کا میٹ اینڈ گریٹ پروگرام ہوا جس میں قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی، فخر زمان، سلمان مرزا اور محمد نعیم شریک ہوئے ۔تقریب میں لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا اور سی او او ثمین رانا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شاہین آفریدی نے کہا کہ کوشش ہوگی بہترین کھلاڑی لاہور قلندرز میں منتخب ہوں۔
قومی ٹیم کے بلے باز فخر زمان نے کہا کہ بھارت کے خلاف اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا۔2017 کی پرفارمنس کو بہت وقت ہوچکا اب دہرانے کی باری آگئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے ۔سی او او لاہور قلندرز ثمین رانا نے کہا کہ پلیئر ریٹینشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ، چاہتے ہیں ہمارے بہترین کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بہترین بلے باز بابر اعظم ہے لیکن وہ پشاور سے کھیلتا ہے ۔ لاہور کے فینز پشاور سے کہیں کہ اب بابر کو لاہور سے کھیلنے دیں۔