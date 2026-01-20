سانحہ گل پلازہ:حارث رؤف کی ناقص انتظامات پر حکومت پر تنقید
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے سانحہ گل پلازہ پر حکومت پر شدید تنقید کی ہے ۔سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں حارث رؤف نے کہا کہ۔۔۔
یہ سانحہ ہماری اجتماعی ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے ، جہاں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے موجود نظام بری طرح ناکام ثابت ہوا، ناقص فائر سیفٹی انتظامات، امدادی کارروائی میں تاخیر اور غیر مؤثر حکمتِ عملی نے اس المیے کو مزید سنگین بنا دیا۔ اس غفلت کی قیمت نہایت بھاری تھی، قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، کئی خاندان بکھر گئے اور بے شمار خواب ادھورے رہ گئے ۔ اس سانحے کے بعد پیدا ہونے والی بے بسی کا احساس دل کو جکڑ لیتا ہے ،انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کب تک ہم ایسی لاپرواہی برداشت کرتے رہیں گے ؟ مزید کتنی جانیں قربان ہوں گی تب جا کر ہم جاگیں گے ؟ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے ، جو ہم سب سے جواب مانگ رہا ہے ۔ غم کی شدت ناقابلِ بیان ہے اور عوامی غصہ بالکل بجا ہے ۔