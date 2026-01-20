صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش بورڈ نے آئی سی سی سے ڈیڈلائن ملنے کی خبر مسترد کردی

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلہ دیش بورڈ نے آئی سی سی سے ڈیڈلائن ملنے کی خبر مسترد کردی

کولمبو(سپورٹس ڈیسک )بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی)نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) سے ڈیڈلائن ملنے کی خبر مسترد کردی۔

کرکٹ ویب سائٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ بنگلہ دیش ٹیم کی میگا ایونٹ میں عدم شرکت کی صورت میں سکاٹ لینڈ کو شامل کیا جاسکتا ہے ۔اس معاملے پر بی سی بی نے وضاحت جاری کی ہے اور امزاد حسین نے کہا کہ آئی سی سی کی جانب سے ہمیں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی۔آئی سی سی نے ورلڈ کپ میں شرکت کے فیصلے پر مخصوص تاریخ نہیں دی، ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو وینیو کی تبدیلی کی درخواست کر رکھی ہے ۔

 

