پی ایس ایل 11کی ریٹینشن پالیسی، فرنچائز مشکلات کا شکار
پالیسی کے باعث سٹار کھلاڑی اپنی ٹیموں میں جگہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کی ریٹینشن پالیسی میں تبدیلی کے بعد فرنچائز مشکلات شکار ہوگئیں۔پی ایس ایل 11 کیلئے ہر ٹیم ہر کیٹیگری میں صرف ایک کھلاڑی کو ریٹین کرسکے گی، اس طرح سٹار کھلاڑی اپنی ٹیموں میں جگہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے ۔ایونٹ کیلئے پشاور زلمی نے پلاٹینم کیٹیگری میں بابراعظم، صائم ایوب اور ٹام کولر ہیں، جسے بابر اعظم یا صائم ایوب میں کسی ایک کے انتخاب کی مشکل درپیش ہے۔
اسلام آباد یونائیٹڈ نسیم شاہ کو ریٹین کرے گی یا کپتان شاداب خان کو، ٹیم انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ مشکل بن گیا ہے ۔اسی طرح کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں ابرار احمد یا محمد عامر میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔لاہور قلندرز کو پلاٹینم کیٹیگری میں شاہین شاہ آفری، فخر زمان اور ڈیرل مچل ہیں، پی ایس ایل 11 کیلئے ٹیم کو تینوں کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کو ریٹین کرنا ہے ۔